Минстрой ужесточит процедуру приемки новых квартир

Минстрой планирует ужесточить процедуру приемки новых квартир, узнали «Известия». Специалистов, которые проводят строительно-техническую экспертизу при приемке квартир в новостройках, обяжут иметь профильное образование. По словам директора правового департамента ведомства Олега Сперанского, цель нововведения — оградить застройщиков от потребительского экстремизма, когда дольщики объединяются, чтобы через суд оспорить заключение приемщиков и получить материальную компенсацию за выявленные в домах недочеты.

По оценкам Минстроя, в Москве иски в суды подают 60% новоселов, а в регионах эта доля не превышает 10%, потому что «деньги не те». В 2024 году на штрафы, неустойки, пени и другие виды компенсаций потребителям застройщики потратили 100 млрд рублей, подсчитали в Ассоциации юристов РФ.

Сложившаяся ситуация уже привела к тому, что столичные девелоперы сократили долю квартир с отделкой, потому что такие объекты становятся им невыгодны, сообщил гендиректор девелопера «Рост» Илья Гаврилов. Если в 2021 году 80% квартир сдавались с отделкой, то по итогам 2025 года, согласно прогнозам, таких объектов будет не более 27%.

Сегодня приемщиком может стать любой человек, пройдя курс повышения квалификации. Обычно этой подработкой занимаются юристы, рассказал независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Помимо борьбы с потребительским экстремизмом необходимо повышать качество строительства, считают в компании «Ситипроф», которая специализируется на приемке и анализе новых объектов. По словам представителей компании, основной объем взысканий с девелоперов идет по конкретным застройщикам, которые игнорируют стандарты качества и необходимость устранения недостатков. С этим мнением согласен Роспотребнадзор и Союз потребителей РФ. Восстановление нарушенных прав дольщиков нельзя оценивать как нарушение, уверены в Роспотребнадзоре.