Названа стоимость самой дешевой комнаты Москвы

Стоимость самой дешевой комнаты Москвы, доступной для покупки в данный момент, составляет 2,3 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

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За указанную сумму, отметили в компании, удастся приобрести лот площадью 11,5 квадратного метра в Троицком административном округе (ТАО) столицы. Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного дома.

Наиболее дорогую комнату Москвы оценили в 16 миллионов рублей. Речь идет об объекте, находящемся в центре города, в районе Арбат, на пятом этаже семиэтажки. Его площадь — 20 «квадратов». Специалисты уточнили, что год назад самая дорогая комната в столице продавался на миллион дороже.

Ранее выяснилось, что стоимость самой дешевой квартиры Петербурга составила 3,3 миллиона рублей.