В России подорожала аренда жилья

Ставки аренды жилья в крупных городах России выросли впервые за восемь месяцев. По данным «Циана», однокомнатные квартиры в мае стоят 30 800 руб. в месяц, что на 1,3% дороже апреля. Темпы роста ускоряются: две недели назад рост составил 0,1%, неделю назад – 0,4%, пишут «Ведомости».

Другие эксперты подтверждают динамику: портал «Мир квартир» сообщает о подорожании в городах-миллионниках на 2%, до 37 226 руб. за квартиру, «Этажи» – на 1,5%. Сервис «Яндекс аренда» фиксирует стабильность – 34 000 руб. (-0,6%).

Сильнее всего ставки выросли в Санкт-Петербурге (+8% до 43 200 руб.), Перми и Волгограде (+4%). В Москве ставки, наоборот, снизились – на 0,9–0,3%.

По словам опрошенных экспертов, рост цен связан с активизацией арендаторов и окончанием договоров, заключенных летом. Предложение нового жилья снижается из-за задержки ввода домов. С сентября 2024 г. ставки падают: по данным «Циана», в среднем на 8,7%. По данным «Яндекс аренды», они снизились на 17,8%.

Годовой рост ставок составил 8,6–11,6%. Больше всего подорожали квартиры в Уфе (+20,9%) и Санкт-Петербурге (+17,1%).

Ранее эксперты в беседе с изданием Life.ru дали свои прогнозы относительно цен на новостройки с 1 июня. В частности, руководитель отдела ценообразования жилых проектов ГК «А101» Любовь Юдина указала на отсутствие серьезных предпосылок для повышения цен. В ближайшие месяцы они могут увеличиться в пределах 1–2%, что связано со строительной готовностью и перекомпоновкой витрины, отметила специалист.