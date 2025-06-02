Мишустин утвердил критерии неиспользуемых земельных участков

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень признаков неиспользования земельных участков из состава населенных пунктов, садовых и огородных товариществ. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать на протяжении шести лет.

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Для всех участков признаком неиспользования будет захламление или загрязнение отходами более половины площади в течение года. Садовые, огородные и приусадебные участки не должны быть более чем наполовину заросшими сорными растениями высотой более одного метра в течение того же срока.

Если участок предназначен для строительства, то в течение пяти лет на нем должно появиться оформленное здание. Исключение сделаны тем случаям, когда в разрешении на строительство указан больший срок. Участкам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства, срок возведения дома и регистрации права увеличен до семи лет.

Владельцы зданий должны содержать их в надлежащем состоянии. Отсутствие остекления, разрушения крыши или стен на протяжении года и больше тоже будет признаком неиспользуемой земли.

Как подчеркнули в Росреестре, на основе утвержденных признаков инспекторы органов контроля в ходе проверок смогут сделать вывод, используется участок или нет. Критерии позволят исключить риски применения оценочных суждений и коррупционных проявлений.