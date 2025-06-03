Сделки с недвижимостью упростят

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 3 июня поддержал закон, который позволит россиянам оформлять сделки с недвижимостью через единую биометрическую систему.

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Новые правила избавят граждан от необходимости личного посещения Росреестра и ускорят процесс регистрации прав на жилье.

Согласно документу, заявления о государственной регистрации прав на недвижимость теперь можно будет подавать полностью в электронном виде — как сами документы, так и их образы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью. Главным условием станет идентификация личности через Единую биометрическую систему, что обеспечит безопасность сделок.

«Предлагаемые изменения направлены на повышение качества госуслуг и сокращение сроков регистрационных действий», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Это означает, что уже в ближайшем будущем россияне смогут оформлять договоры купли-продажи квартир или земельных участков не выходя из дома — достаточно будет подтвердить личность через биометрию.