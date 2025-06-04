Найдены самые дешевые квартиры на вторичном рынке Москвы

Найдены самые дешёвые квартиры на вторичном рынке Москвы
Сервис Сбербанка «Домклик» составил топ-5 самых доступных квартир на вторичном рынке Москвы.
«Это преимущественно студии и апартаменты на первых этажах, часто требующие ремонта и расположенные в отдалённых районах. Более низкая цена апартаментов по сравнению с квартирами объясняется невозможностью оформить в них постоянную регистрацию», — пояснили в компании.
Самые дешёвые квартиры на вторичном рынке в Москве:
- 3,2 миллиона ₽ — студия без отделки площадью 18,6 м² в поселении Первомайское. Жильё находится на втором этаже ЖК 2024 года постройки.
- 3,6 миллиона ₽ — студия площадью 17 м² в районе Аминьевского шоссе, ближайшие станции метро — «Давыдково» и «Аминьевская». Жильё расположено в доме 1973 года постройки.
- 3,9 миллиона ₽ — студия площадью 15 м² в Новомосковском административном округе. В квартире сделан ремонт, есть техника и мебель.
- 4 миллиона ₽ — апартаменты-студия площадью 10,8 м² недалеко от станций метро «Селигерская» и «Верхние Лихоборы». В помещении есть кухонная техника, диван, душ и стиральная машина. ЖК предполагает консьержа и охрану.
- 4,4 миллиона ₽ — студия-апартаменты площадью 10,8 м² в 15 минутах от станции метро «Щёлковская». В апартаментах сделан ремонт.