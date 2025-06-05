Россиянам напомнили о риске изъятия земельных участков

Изъятие неиспользующихся земельных участков будет лишь самой крайней мерой — собственникам дадут время и возможность устранить нарушения. Об этом представитель Росреестра рассказал РИА Новости.

К признакам неиспользующихся участков относятся захламление и наличие сорняков выше одного метра на 50 процентах территории. Также участок считается заброшенным в случае, если на нем есть здания с поврежденными крышами, стенами или окнами. Признаком неиспользования будет и отсутствие построенного здания в течение пяти лет. Представитель ведомства подчеркнул, что владелец рискует потерять свой участок, если он не будет поддерживаться в надлежащем состоянии.

По его словам, сначала собственнику земли будет выдано предписание об устранении нарушения, а затем проведена проверка. Он также добавил, что изъятие является крайней мерой, которая будет осуществляться в судебном порядке, а полученные от продажи земли с публичных торгов деньги будут возвращаться бывшему собственнику за вычетом расходов на проведение и организацию данных торгов.

Ранее в России утвердили признаки неосвоенной земли — по этим критериям у жителей страны могут изымать участки. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.