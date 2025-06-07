Управляющие компании будут отчитываться перед жильцами домов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед жильцами многоквартирных домов. Как сообщает РИА Новости, отчет за предыдущий год будет предоставляться в I квартале текущего года, а также публиковаться в ГИС ЖКХ.

Действие закона распространяется не только на управляющие компании, но и на товарищества собственников жилья, а также жилищные и другие профильные потребительские кооперативы. В отчет необходимо включать сведения о финансово-хозяйственной деятельности такой организации, однако точный перечень и форму документа определит Минстрой России. Первые отчеты должны быть опубликованы уже в I квартале 2026 года.

Помимо этого, закон предусматривает изменения в части государственной регистрации прав на недвижимое имущество, если оно образовано в результате перепланировки помещения. Теперь местные власти обязаны в случае перевода жилого помещения в нежилой фонд или обратно направлять собственнику выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее в России предложили выдавать отдельное жилье в общежитии студентам с супругами и детьми. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности