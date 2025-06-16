В России снизились ставки по ипотеке

В период с 9 по 15 июня 2025 года средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам на рынке продемонстрировали снижение в диапазоне от 0,94 процентного пункта до 2,2 процентных пункта в зависимости от сегмента. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В начале апреля наблюдалось существенное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам на рынке (на 1,4 процентных пункта). После этого ставки оставались относительно стабильными.

Еженедельно анализируется динамика средних ставок по рыночным программам, которые определяются на основе предложений топ-20 банков, выдающих ипотечные кредиты. Согласно отчету, средневзвешенная ставка на первичном рынке за неделю снизилась на 0,94 процентных пункта, до 25,6%. На вторичном рынке средневзвешенная ставка за неделю уменьшилась на 1,14 процентных пункта, до 25,56%. Также произошло снижение ставок в сегменте покупки и строительства загородного жилья.

В рассматриваемый период произошло снижение средневзвешенной ставки по кредитам на покупку готового жилья на 1,12 процентных пункта, до 26,44%. Что касается рыночной ипотеки на строительство дома, то здесь снижение было более значительным — на 2,22 процентных пункта, до 24,8%.

Центральный банк РФ 6 июня уменьшил ключевую ставку с 21% до 20%. Специалисты, опрошенные «РБК Недвижимостью», после этого события предположили, что ипотечные ставки также могут снизиться.