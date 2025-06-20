Мутко: Банкротство застройщиков нужно упростить

Российская Газета

Процедуру банкротства застройщиков, которые не могут сами исполнить свои обязательства, нужно упростить, чтобы силами банков можно было завершать строительство.

Мутко: банкротство застройщиков нужно упростить
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Об этом сказал представителям СМИ на ПМЭФ гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Он пояснил, что сейчас деньги дольщиков хранятся на счетах эскроу и надежно защищены. И если застройщик не в состоянии достроить дом, это обязательство берет на себя банк-кредитор. Но в определенных случаях дольщики могли бы получать квартиры более быстро, если бы процедура банкротства не была такой дорогой.