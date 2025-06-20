Мутко: банкротство застройщиков нужно упростить

Процедуру банкротства застройщиков, которые не могут сами исполнить свои обязательства, нужно упростить, чтобы силами банков можно было завершать строительство.

Об этом сказал представителям СМИ на ПМЭФ гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Он пояснил, что сейчас деньги дольщиков хранятся на счетах эскроу и надежно защищены. И если застройщик не в состоянии достроить дом, это обязательство берет на себя банк-кредитор. Но в определенных случаях дольщики могли бы получать квартиры более быстро, если бы процедура банкротства не была такой дорогой.