Рынок жилья демонстрирует начало оттепели — эксперт

Рынок жилья начал расти благодаря расширению программы семейной ипотеки и снижению ключевой ставки ЦБ. Такое мнение на форуме недвижимости «Движение» высказала Ольга Филиппова, старший проектный лидер компании Frank RG, которая специализируется на банковской аналитике и консалтинге.

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«Последние 3 месяца мы видим, что рынок начинает расти. Май в денежном выражении немного прирос, что странно, потому что май обычно проседает после апреля. Мы видим здесь небольшой прирост, но сложно, конечно, не констатировать, что год к году мы все еще проседаем примерно раза в два», — сказала Филиппова.

Ситуацию на рынке она считает «началом оттепели» и одной из причин назвала снижение 6 июня ключевой ставки ЦБ с 21% до 20%.

«Банки начали гораздо раньше снижать ставку. Если индекс максимальных ставок в конце января был в районе 31%, то сейчас это 29%. Мелочь, но приятно», — отметила эксперт.

Опрос клиентов банков, проведенный Frank RG, показал, что они считают комфортной ставкой по ипотеке не более 16%. Тем не менее эксперт прогнозирует, что по итогам года объем выдач составит 4 трлн руб. В числе факторов она назвала распространение семейной ипотеки на вторичный рынок.

«У нас есть программы господдержки, и все-таки есть потребность людей в улучшении жилищных условий, поэтому наш прогноз 4 трлн. Мы в него верим, и считаем, что до этой цифры мы вполне можем дойти. По данным пяти месяцев уже порядка 1,3 трлн», — пояснила представитель Frank RG.

Вместе с тем, она отметила рост ставок по проектному финансированию застройщиков. Увеличилась доля кредитов, со ставкой выше 20%. У девелоперов снижается рентабельность, есть риск заморозки проектов.

Опрошенные ранее ИА «Движение.ру» участники рынка подтвердили, что ожидают оздоровления делового климата. По их мнению, после снижения ключевой ставки инвесторы и покупатели начнут пересматривать стратегии, начнется переток части средств из банков на рынок новостроек.