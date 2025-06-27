В России растет число устаревших торговых центров

В России увеличивается число устаревших торговых центров. Для обновления потребуется значительное финансирование.

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Однако не все владельцы готовы к таким инвестициям из-за длительных сроков возврата.

Согласно исследованию консалтинговой компании Nikoliers, к 2026–2027 годам доля устаревших ТЦ по России вырастет с текущих 62% до 64–67% от общего фонда в 31 млн кв. м.

Наименьшая доля таких объектов наблюдается в Москве и Московской области – 43% из 9 млн кв. м, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 53% из 3 млн кв. м, а в остальных регионах – 73% из 19 млн кв. м. Аналитики IBC Real Estate полагают, что к началу 2026 года в регионах, за исключением столичных, доля объектов, требующих обновления, увеличится с текущих 67% до 77%, в Москве снизится с 65% до 64%, а в Петербурге – с 83% до 80%. Об этом написал «Коммерсантъ»,

Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate, отмечает, что средний срок эксплуатации ТЦ составляет около десяти лет, после чего необходимо проводить реконцепцию.

Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров, указывает на то, что массовый ввод ТЦ пришелся на пиковые периоды 2008 и 2013 годов. По его данным, сегодня более 1000 объектов из примерно 2000 качественных ТЦ в России «явно превысили десятилетний рубеж и требуют серьезного обновления».

Эксперт предупреждает, что при сохранении текущей тенденции через три года количество таких центров увеличится до 1,3–1,4 тыс. По данным CMWP, всего в России функционирует около 7 тыс. торговых центров, включая небольшие объекты.

Ранее называли причину, по которой в России могут закрыться торговые центры.