В России начали падать цены на жилье

В июне 2025 года снижение цен на вторичное жилье было зафиксировано в 13 крупных российских городах из 50 исследуемых против одного города в мае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компанией SRG.

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При этом июнь стал первым месяцем 2025 года, когда падение цен было зафиксировано в таком количестве населенных пунктов, заявил изданию руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков. С начала года почти все города демонстрировали стабильный рост цен.

Сильнее всего цены на жилье упали в Твери — на 1,5 процента, до 99,4 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте оказался Саратов (минус 1,3 процента, до 100,8 тысячи рублей за квадратный метр). На третьем месте расположился Магнитогорск со снижением стоимости квадратного метра жилья на 1,2 процента, до 79,4 тысячи рублей за «квадрат». В пятерку лидеров по снижению цен на «вторичку» вошли Киров (минус 1,1 процент, до 105 тысячи рублей за «квадрат») и Волгоград (минус 0,9 процента, до 102,9 тысячи рублей).

Москва оказалась на десятом месте с падением цен на 0,2 процента, до 357,7 тысячи рублей.

Отмечается, что количество городов, где цены росли, по прежнему составляет большинство. Однако тенденция, скорее, отражает ожидания продавцов вторичного жилья, чем реальную ситуацию — сделок на рынке происходит мало, а при реальных сделках продавцы предлагали значительные скидки указали в SRG. В пятерку лидеров по росту цен вошли Курск (рост на 1,9 процента, до 108,6 тысячи рублей), Челябинск (плюс 1,9 процента, до 102,6 тысячи рублей), Оренбург (рост на 1,6 процента, до 91,5 тысячи рублей), Барнаул (плюс 1,5 процента, до 130,6 тысячи рублей) и Екатеринбург (плюс 1,4 процента, до 136,1 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что российские застройщики сократили вывод жилья на рынок в январе-июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 процента, до 17,8 миллиона квадратных метров.