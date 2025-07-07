В Госдуме назвали льготную ипотеку «умершей»

Основная часть господдержки направлена на финансирование банков «под благовидными предлогами».

Об этом в эфире радиостанции рассказал зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин. Парламентарий подчеркнул, что дешевле выдавать гражданам квартиры, чем вкладываться в льготные программы.

«Основная часть государственной помощи сделана так, чтобы под теми или иными благовидными предлогами помогать банкам. Классика — это умершая к настоящему времени льготная ипотека. Когда государство под предлогом заботы о жилищных условиях граждан оказывает финансирование в первую очередь банкам, а во вторую очередь строителям. Что получается? При ипотеке 26%, на самом деле, она выше, но для круглого счёта допустим, человек платит 6%, заёмщик, 20% берёт на себя государство. Ипотека на 30 лет — за это время государство оплачивает шесть квартир. С учётом того, что выплаты равномерные, хорошо, государство оплачивает три квартиры. То есть ему дешевле купить одну квартиру и отдать человеку бесплатно, чем покупать три квартиры. Это безумие, это нонсенс».

В конце июня Валентина Матвиенко предложила усовершенствовать механизм выдачи семейной ипотеки. Спикер Совфеда подчеркнула, что предоставлять кредит на приобретение или строительство жилья следует только на территории региона, в котором зарегистрирован заёмщик.