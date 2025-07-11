В России подорожает съемное жилье

В августе российский рынок арендной недвижимости ожидает рост цен на фоне высокого сезонного спроса. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на руководителя департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елену Мищенко.

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По словам эксперты, в августе правила продолжат диктовать арендодатели, в особенности это касается бюджетного и среднего сегментов. Арендаторы, опасающиеся остаться без хорошего предложения, стали быстрее принимать решения. На фоне этого собственники повышают ставки.

В августе в бюджетном сегменте (до 50-60 тысяч рублей в месяц) цены могут вырасти на три-семь процентов, а в среднем (60-120 тысяч рублей) — на три-пять процентов. В премиум и бизнес-классе (120-150 тысяч рублей и выше) стоимость предложения останется на прежнем уровне. В строительной компании «Дом Лазовского» добавили, что ставки на частное жилье также могут вырасти на три-семь процентов.

Ранее эксперт OXE GROUP Евгения Плохих назвала самые популярные страны у российских покупателей недвижимости. В топе оказались Таиланд, ОАЭ и Турция.