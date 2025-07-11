Депутат спрогнозировал увеличение спроса на ипотеку

В первом полугодии объемы ипотечного кредитования в стране снизились на 55 процентов по количеству и на 47 процентов в денежном выражении. Причина кроется в высоких процентных ставках финансовых организаций. Чтобы подстегнуть спрос, банки, скорее всего, будут снижать проценты и по кредитам, и по депозитам, не дожидаясь снижения ключевой ставки ЦБ. Во второй половине года ситуация на рынке ипотечного кредитования несколько улучшится: люди будут более активно брать кредиты. Об «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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Причина падения спроса на жилищные кредиты, по словам Аксакова, кроется в высокой ключевой ставке и серьезных процентах по ипотеке.

«Спрос на них падает, это объективный факт. Платить по ипотеке 20, а то и 30 процентов, считаю, это неправильно. Это очень большой риск для заемщика. Поэтому у нас сейчас в основном ипотечные кредиты выдаются только в рамках программы поддержки семей, где есть дети», — отметил глава комитета.

При этом депутат не исключил, что вскоре ситуация изменится к лучшему.

«Я ожидаю снижения ключевой ставки, — пояснил Аксаков. — И связано это не с тем, что я или еще кто-то хочет, чтобы проценты по кредитам были ниже, главное, что определяет действия регулятора по установлению ключевой ставки — это уровень инфляции. А все данные говорят о том, что инфляционные процессы сейчас замедлились у нас в стране и, соответственно, есть объективные основания для снижения ключевой ставки».

Депутат полагает, что на заседании совета директоров 25 июля Центральный банк снизит ключевую ставку, «а следом будут снижаться и проценты по кредитам». Но этот процесс будет происходить постепенно.