Эксперт назвала три типа покупателей столичных квартир

На первичном рынке жилой недвижимости Москвы восстанавливается интерес со стороны покупателей из регионов. По оценке экспертов, если в начале 2025 года их доля в проектах бизнес- и премиум-класса варьировалась в пределах 7–10%, то к концу первого полугодия она выросла до 12–18%.

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Увеличение продаж говорит о смене покупательского настроения и перераспределении инвестиционного спроса в пользу недвижимости в столице, отмечает, руководитель направления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

В первом квартале 2025 года региональные покупатели демонстрировали сдержанность. Ее главным фактором была высокая степень неопределенности, в том числе из-за ожиданий изменения ключевой ставки. Однако после заседания Центробанка, на котором было объявлено о снижении ключевой ставки, доля клиентов из регионов начала расти.

Дополнительным стимулом стало постепенное снижение ставок по банковским вкладам. Вложения в недвижимость вновь начали рассматриваться как надежный инструмент сохранения и приумножения капитала. В совокупности эти факторы привели к активизации региональных инвесторов, особенно в бизнес- и премиум-сегментах.

Юлия Архангельская отмечает, что поведение покупателей стало более прагматичным и взвешенным. Эксперт выделяет три ключевых поведенческих сценария региональных инвесторов.

Первый - гибридный, когда цель клиента не только улучшить условия жизни семьи здесь и сейчас, но и одновременно сделать выгодное вложение на будущее.

- Таких примерно 35%. Их капитал стартует от 20 миллионов рублей. Бывает, что изначально они нацелены на инвестиционную недвижимость, но в процессе принятия решения переориентируются на покупку жилья для семьи, чаще всего с одним-двумя детьми. Главная мотивация к покупке - привлекательные условия по семейной или субсидированной ипотеке. Таким образом, сделка одновременно решает жилищный вопрос и выступает в роли инвестиции, - поясняет эксперт.

Второй сценарий - покупка недвижимости для ребенка 14-15 лет, готовящегося к поступлению в столичный вуз. По подсчетам эксперта, покупатели этой категории составляют 15% рынка. Они ориентируются на бюджет в пределах 10–12 миллионов рублей, используют краткосрочные ипотечные программы и делают акцент на срок сдачи объекта.

Юлия Архангельская добавляет, что основная мотивация покупателей - обеспечить комфортное и самостоятельное проживание студента в собственном жилье с первого курса.

Третий тип - так называемые solo-клиенты, которые составляют половину рынка. Это - жители регионов 35–40 лет, профессионально активные в нескольких городах, но стратегически ориентированные на Москву.