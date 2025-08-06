Аренда жилья: когда лучше искать и как сэкономить

В первых числах августа на рынке аренды наблюдался значительный рост спроса. Life.ru выяснил, какие объекты недвижимости подорожают и как арендаторы могут снизить расходы.

Как отмечают эксперты, в июле в Москве наблюдалось увеличение спроса на аренду недвижимости на 16 % по сравнению с июнем. Однако относительно прошлого года спрос снизился на 26 %. В начале августа спрос на аренду начал расти, особенно среди студентов и специалистов, которые приезжают в столицу.

По данным «Яндекс Аренды», в июле в городах-миллионниках медианная ставка долгосрочной аренды составила 35 тысяч рублей, что на 2,4 % больше, чем в предыдущем месяце. В Москве же ставка выросла на 4,1 % и составила 89 тысяч рублей. Также выяснилось, что интерес к аренде в столице увеличился на 6,6 %, а предложение сократилось на 5,1 %.

Как отмечают специалисты, сокращение доступных вариантов аренды приводит к тому, что арендодатели повышают арендные ставки на 5–10 %, что является сезонным явлением. Однако, арендаторы готовы к такому росту цен. По словам представителей рынка, на стоимость аренды влияет «вымывание» бюджетных вариантов и расположение объектов. В августе и сентябре еще можно найти недорогие варианты, но спрос остается высоким, сообщает Life.ru.

Чтобы не переплачивать, эксперты советуют искать жилье в зимний период, когда рынок не так активен. Если же вам нужно срочно переехать, то стоит рассмотреть менее популярные районы и альтернативные варианты жилья, такие как комнаты, студии или совместная аренда.

Стоит отметить, что изменившаяся экономическая обстановка негативно повлияла на российский рынок недвижимости. Уход массовой льготной ипотеки в июле 2024 года, усиливающиеся инфляционные процессы, а также повышение ключевой ставки ЦБ РФ привели к каскаду нарастающих с каждым месяцем сложностей.