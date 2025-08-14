В Москве выросло предложение готовых новостроек

За последние 12 месяцев структура предложения на столичном первичном рынке новостроек, получивших разрешение на ввод в эксплуатацию, существенно изменилась. Доля таких квартир и апартаментов премиум-класса выросла в два раза. Существенно подросла доля и жилья элитки и бизнес-сегмента. А вот предложение массовых новостроек, напротив, сократилось на 30%. При этом, в одном из сегментов рынка зафиксирована отрицательная ценовая динамика.

По данным аналитиков компании «Метриум», изучивших предложение в «старой» Москве, в июле 2024 года в продаже было всего 574 квартиры и апартамента в готовых новостройках премиум-класса. Спустя 12 месяцев этот показатель вырос до 1,2 тыс. объектов недвижимости. Таким образом, прирост стал двукратным. При этом также увеличилось предложение квартир и апартаментов премиум-класса на этапе котлованных работ на 17% – до 1,5 тыс. объектов, и на этапе монтажа этажей также на 17% – до 2,7 тыс. объектов. Одновременно предложение квартир и апартаментов на этапе отделочных работ уменьшилось на 30% – до 1,1 тыс.

«Увеличение предложения новостроек премиум-класса на этапе ввода в эксплуатацию на рынке новостроек Москвы может быть связано с тем, что завершилось строительство многих крупных проектов в последние годы», – пояснил «МК» генеральный директор компании Optima Development Давид Худоян.

По его мнению, в целом, это хорошая новость для покупателей, потому что, как правило, предложение квартир и апартаментов в готовых новостройках – это самый узкий сектор первичного рынка и большая часть предложения приходится на различные стадии строительства.

«Приобретая готовую новостройку от застройщика, покупатель получает очевидное преимущество, так как он получает сразу же ключи от выбранной квартиры. В рамках одного проекта разница в цене между готовым и строящимся жильем достигает 24%»,– добавил девелопер.

По мнению аналитиков, рост предложения готовых новостроек произошел во всех сегментах рынка. Кроме массового. В частности, в новостройках высокобюджетного сегмента в июле 2025 года застройщики предлагали 327 квартир и апартаментов, что на 56% больше, чем в июле 2024 года, когда их было 209.

Увеличилось предложение готовых объектов и на рынке новостроек бизнес-класса. В июле 2025 года здесь застройщики предлагали 3,8 тыс. квартир и апартаментов, что на 29% больше, чем в июле 2024 года, когда таких объектов было 2,9 тыс.

Исключением из общей тенденции стал массовый сегмент новостроек. Здесь в июле 2025 года застройщики предлагали всего 1,5 тыс. квартир и апартаментов в новостройках с разрешением на ввод в эксплуатацию. Это на 31% меньше, чем в июле 2024 года, когда их было 2,1 тыс.

© Геннадий Черкасов

В июле 2025 года средняя стоимость квадратного метра в готовых новостройках премиум-класса, по подсчетам «Метриум», составила 785,8 тыс. руб. За прошедший год этот показатель сократился на 8%, поскольку в июле 2024 года в среднем такие объекты предлагались по 850,5 тыс. руб. за кв. м. В готовых массовых новостройках один квадратный метр за год, напротив, подорожал на 6% до 357 тыс. руб., в бизнес-классе – на 4% до 516 тыс. руб., в высокобюджетном сегменте – на 53% до 2,5 млн руб.

«Как правило, средняя стоимость квадратного метра в готовых новостройках продолжает постепенно расти», – отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

По ее словам, прежде всего, это связано с общей инфляцией. Помимо этого, есть дополнительный интерес к завершенному проекту со стороны тех покупателей, которые ожидали окончания строительства, чтобы приобрести квартиру с ключами. Кроме этого, готовые новостройки имеют и высокую инвестиционную привлекательность. У нас есть проект, в котором квадратный метр после сдачи ЖК вырос на 5% всего за квартал», – добавила специалист.