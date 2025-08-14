Военный обозреватель Виктор Баранец назвал причину массовой распродажи жилья в Херсоне, который находится под контролем ВСУ. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, жители Херсона распродают жилье из-за активизации боевых действий.

Около месяца назад херсонские власти предлагали горожанам эвакуироваться, однако те отказались, заявил журналист.

По его словам, по мере того как российская армия начинает поджимать группировку ВСУ на правом берегу Днепра, началась частичная добровольная эвакуация херсонцев, находящихся в зоне контроля ВСУ.

И некоторые жители предлагают желающим купить свое жилье, а сами уезжают либо на Украину, либо к родственникам в Россию, отметил Баранец.

Ранее в Госдуме заявили, что после полного контроля над Донбассом Вооруженные силы России будут наступать на территории трех новых областей Украины.

