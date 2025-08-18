Подсчитана доплата при обмене квартирами в Москве

Доплата при обмене вторичными квартирами в Москве достигает 1-5 миллиона рублей. Дополнительную сумму для совершения альтернативных сделок подсчитала руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам специалистки, доля альтернативных сделок на рынке готового жилья в столице России достигает 70-90 процентов.

«Собственники продают одну квартиру и сразу же покупают другую, зачастую в рамках одной сделки, с участием банков или аккредитивов», — пояснила риелтор.

Часто речь идет о ситуациях, когда семья с детьми продает однокомнатную квартиру в районах старой панельной застройки и хочет увеличить площадь, переехать ближе к центру или в более комфортную локацию. В этом случае продаваемое жилье будет стоить примерно 8 миллионов рублей, а приобретаемое — 12 миллионов рублей.

Разница в стоимости может варьироваться в зависимости от ситуации. В 50 процентах случаев она составляет от одного до трех миллионов рублей, в 31 проценте — от трех до пяти миллионов и лишь в девяти процентах — более пяти миллионов рублей.

Ранее россияне вновь заинтересовались новостройками. В июле 2025 года продажи новостроек в России увеличились на 7,3 процента в годовом выражении.