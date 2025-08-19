Выдача ипотеки на строительство жилья обрушилась

В июне 2025 года россияне резко отвернулись от ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — выдачи этого вида кредитов обрушились почти в пять раз по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В первый летний месяц в этом году банки выдали всего 12 тысяч кредитов на строительство частных домов, тогда как в прошлом году было выдано около 60 тысяч таких ипотек. Объемы выдач при этом снизились в годовом выражении более чем втрое, до 47 миллиардов рублей.

В крупных российских банках подтверждают падение интереса к ипотеке на ИЖС. Основной спрос приходится на льготную семейную ипотеку, отмечают в финансовых организациях. На интерес к кредитам на строительство частных домов повлияло и то, что с 1 марта 2025 года такие сделки проходят с применением эскроу-счетов.

Ранее россиянам с ипотекой захотели облегчить жизнь и освободить от уплаты налога на имущество. Такую льготу предложили сделать для тех, у кого это жилье единственное и не будет использовано для предпринимательской деятельности.