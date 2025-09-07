Стоимость комнат выросла в среднем на 9,7% за год

Цены на комнаты в коммуналках растут быстрее, чем на квартиры. За год комнаты подорожали в среднем на 9,7%, до 1,46 млн рублей, посчитали аналитики федерального портала "Мир Квартир". Более впечатляющие темпы роста отмечены в Магнитогорске (+62%), Махачкале (+49,8%), Курске (+35,3%), Волжском (+32%) и Кирове (+29,4%).

В Москве комнаты подорожали в среднем на 17,5%, до 4,63 млн рублей, в Санкт-Петербурге - на 9,5%, до 2,97 млн рублей.

Как пояснил генеральный директор федерального портала "Мир Квартир" Павел Луценко, предложение комнат только за последний год сократилось на 43%. Поэтому цены на них растут быстрее, чем на квартиры. Так, студии и однокомнатные квартиры за год подорожали на 7%. При этом сейчас комнаты на 59% дешевле студий и на 77% - обычной квартиры.

Устойчивый спрос на комнаты в коммуналках отмечается в Санкт-Петербурге и Москве, а также в городах с развитой промышленностью и большим количеством студентов - Екатеринбурге, Казани и Новосибирске, рассказала директор департамента развития Межотраслевой Ассоциации СРО "Перспектива" Александра Аверина. На рынке аренды, по словам эксперта, на комнаты приходится около 5-7%.

"Среди основных достоинств коммунальных квартир - финансовая доступность и развитая инфраструктура. Здания старого фонда, как правило, расположены близко к центру города", - объясняет Аверина.

Средняя стоимость аренды комнаты в коммунальной квартире в Москве составляет 15-30 тыс. руб/месяц, в Санкт-Петербурге - 10-25 тыс. руб/месяц.

Аверина считает, что в обозримом будущем сегмент коммунальных квартир сохранит свою актуальность на рынке недвижимости. Она видит два основных сценария развития сегмента коммунальных квартир.

"Первый включает постепенное сокращение предложения. Этот процесс требует значительного времени и ресурсов. Важно учитывать все юридические и финансовые аспекты, которые связаны с расселением и перераспределением прав собственности. Второй вариант - это трансформация коммунальных квартир в современные форматы жилья, отвечающие потребностям рынка", - предполагает эксперт.

В рамках второго сценария, по ее мнению, возможна реконцепция коммунальных квартир с интеграцией элементов коворкинга и коливинга. Однако реализация подобных проектов, как отмечает Аверина, требует значительных инвестиций и разработки детальных бизнес-планов, которые бы учитывали специфику локального рынка недвижимости и целевую аудиторию.