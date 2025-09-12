Россияне не справляются с платежами по ипотеке

Объем просроченной ипотечной задолженности за приобретенное готовое жилье в России превысил 146 миллиардов рублей.

За первую половину 2025 года он увеличился в 1,7 раза, опередив темпы роста за весь 2024 год, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант», передает ИА DEITA.RU.

По данным Банка России, на начало августа 2025 года сумма просроченных ипотечных кредитов (с просрочками более 90 дней) достигла 146,2 миллиарда рублей, что на 57 миллиардов рублей (+63,6%) больше по сравнению с началом года. Для сравнения, за весь 2024 год объем неплатежей вырос на 31,7 миллиарда рублей (+54,9%).

Экспертное агентство полагает, что трудности испытывают не только заемщики, привлекавшие кредиты по высоким ставкам в 2023–2024 годах, но и те, кто оформлял ипотеку в более раннее время.

«Ситуация усугубляется слабым спросом на рынке вторичной недвижимости, из-за чего сложно быстро найти покупателя на залоговую квартиру. Люди приобретают жилье только в крайней необходимости, а многие вообще не заинтересованы в покупке при таких ипотечных ставках. Пока рынок вторичного жилья не оживится, просроченная ипотека продолжит увеличиваться», — прогнозирует генеральный директор агентства Денис Аксенов.

Резкий рост просроченной ипотеки также связан с сокращением объемов переуступок проблемных кредитных портфелей банками коллекторским агентствам и активизацией банков в сегменте кредитов под залог имеющегося жилья.