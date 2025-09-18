У семьи Умерова нашли восемь объектов недвижимости в США

Семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова владеет либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Отмечается, что "у родных Умерова есть три квартиры во Флориде, одна - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами". Некоторые объекты находятся в аренде, а некоторые - в прямом владении, ими распоряжается жена, отец и брат Умерова, а также его дети. "На одной из вилл во Флориде зарегистрирована фирма, от которой супруга Умерова Лейла получает более 1 млн гривен (около $24 тыс.) ежегодно", - говорится в сообщении, в котором также приводятся адреса объектов недвижимости.

ЦПК направил запрос СНБО относительно указанной недвижимости и публикует ответ ведомства: "Учитывая публичный статус Рустема Умерова, раскрытие данных создает прямые риски для безопасности его семьи, в частности несовершеннолетних детей. Мы не предоставляем, не подтверждаем и не распространяем подобную информацию. Родственники Умерова (брат с семьей и родители) проживают в двух из указанных вами объектов недвижимости. Рустем Умеров не оплачивает проживание ни одной из этих семей. Также подчеркиваем, что другие пять адресов, которые указал ЦПК, не являются и не были актуальными и не используются в период 2019-2025 годов ни семьей Умерова (жена и дети), ни другими родственниками".

Сам Умеров пока не отреагировал на информацию ЦПК.