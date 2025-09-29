Расширен список компаний для оформления IT-ипотеки

Список компаний для оформления ИТ-ипотеки расширен до 7 тыс. организаций, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России).

«Расширен список ИТ-компаний, сотрудники которых могут оформить льготную ипотеку. Теперь в перечне порядка 7 тыс. организаций, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на тысячу – по сравнению с предыдущим обновлением списка», – говорится в материале.

Проверить, есть ли компания в перечне, можно с помощью специального сервиса на портале госуслуг. Для этого в поисковой строке нужно ввести ИНН или наименование компании.

Для включения в перечень ИТ-компании должны были применять налоговые льготы по итогам 2024 года и обеспечить раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062. Сделать это было необходимо до 20 сентября. Если ранее организация подавала бессрочное согласие, предоставлять его заново не нужно. Благодаря согласию банк сможет убедиться, что заемщик действительно работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки. Требование по предоставлению согласия на раскрытие налоговой тайны распространяется только на кредиты, оформленные после 1 августа 2024 года.

Следующее обновление списка запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Те компании, которые не нашли себя в перечне, могут подать новое согласие до 20 мая следующего года и (или) заявиться на налоговые льготы до конца 2025 года. Для этого по итогам года доход от ИТ-деятельности должен составлять не менее 70%.

В настоящий момент ИТ-ипотекой воспользовались уже порядка 89 тыс. человек.