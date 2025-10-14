Кладовки в Москве стали стоить больше «однушек»

Стоимость кладовых в московских новостройках премиум- и делюкс-класса доходит до 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство недвижимости «Миррион».

Лидером списка стала кладовая размером 10 квадратных метров, расположенная в жилом комплексе рядом со станцией метро «Третьяковская». Ее стоимость — 16,5 миллиона рублей. На втором месте — помещение в клубном доме в районе Остоженки площадью 8 квадратных метров за 13 миллионов рублей. Замыкает тройку кладовая в 13,8 квадратного метра в доме рядом с ВДНХ — помещение можно купить за 6,3 миллиона рублей.

При этом, по данным РБК, средняя стоимость однокомнатных квартир в Москве в 2025 году достигла 12,9 миллиона рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что в столичном районе Отрадное выставили на продажу самую крошечную квартиру в России — апартаменты-студию площадью всего 8 квадратных метров, из которых жилая занимает 4,5. Стоимость недвижимости составляет 2,5 миллиона рублей.