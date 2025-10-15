Раскрыта стоимость самого дорого загородного дома в России

Самым дорогим загородным домом в России называют особняк на Минском шоссе в Подмосковье стоимостью чуть более 8,1 миллиарда рублей. Об этом в среду, 15 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

© Вечерняя Москва

Резиденция площадью около 1,4 тысячи квадратных метров расположена на участке более пяти гектаров и включает гараж, гостевые дома, SPA, спортивный зал с бассейном и теннисный корт, рассказала генеральный директор «Intermark загородная недвижимость» Нина Резниченко.

На втором месте дом площадью четыре тысячи квадратных метров на Рублево-Успенском шоссе стоимостью около шести миллиардов рублей. В особняке семь мастер-спален, 11 санузлов, кинотеатр, футбольное поле, SPA с бассейном, теннисный корт, баня и гараж на семь машин, пояснил владелец агентства «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин.

Третья позиция — дом на Минском шоссе площадью две тысячи квадратных метров за 5,3 миллиарда рублей. Он построен во французском стиле, имеет шесть спален, SPA-зону с бассейном и два гаража на участке около 50 соток с хвойными деревьями, передает агентство.

Ранее в Москве на продажу выставили самую дорогую городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке почти за девять миллиардов рублей.