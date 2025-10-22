Целый подъезд в ЖК выставлен на продажу в Москве

В одном из жилых комплексов столичного района Раменки на Минской улице выставили на продажу целый подъезд. Это самое большое жилье, которое продается в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу одной из компаний по аналитике недвижимости Алексея Попова.

Продавец оценил жилье площадью свыше 1 600 квадратных метров в 2,8 миллиарда рублей. Сам объект, по словам Попова, можно разделить на 8 отдельных квартир с террасами, балконами и двориками "патио". Также в лот входят 10 машиномест и 9 отдельных кладовых помещений.

"Как правило, это сделки, не предполагающие, что покупатель будет в этом объекте жить, а сделки, ориентированные на иной характер использования (перепродажу после деления на более мелкие блоки, реконструкцию под нежилой объект)", – рассказал глава компании.

Вторым самым крупным объектом стал пентхаус площадью 1 080 квадратных метров с террасой на крыше в Пресненском районе Москвы. Жилье с множеством комнат и 6 санузлами выставлено на продажу за 1,2 миллиарда рублей.

© Скриншот сайта объявлений

В некоторых случаях под продажей очень больших квартир скрывается продажа целых особняков, пояснил Попов. Например, на Большой Татарской улице в Москве продается особняк площадью 1 040 квадратных метров, стоимость шести комнат составила 750 миллионов рублей.

"Большие квартиры в основном расположены на верхних этажах в не самых новых жилых комплексах премиум-класса в историческом центре Москвы. Такие крупные пентхаусы – штучный товар, отсюда и большой разброс в стоимости ", – отметил Попов.

Также продаются пока еще строящиеся апартаменты в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Площадь объекта составляет 1 001 "квадрат", а его стоимость – свыше 2,8 миллиарда рублей.

При этом лот выставлен на продажу без отделки, указала руководитель департамента аналитики и консалтинга одной из компании по продаже недвижимости Елена Чегодаева.

Аналогичные большие квартиры есть и в Сочи – там продается 6-комнатная квартира площадью 600 "квадратов" за 700 миллионов рублей. Ранее Москва, Уфа и Нижний Новгород вошли в топ-3 мегаполисов с минимальной разницей между средней ценой квадратного метра в однокомнатных и двухкомнатных квартирах на вторичном рынке. По версии экспертов, чем меньше разница между ценой "квадрата" в студиях и однокомнатных квартирах, тем сложнее после их продажи улучшать жилищные условия, так как это потребует дополнительных вложений.