В Госдуме научили россиян выбирать дачи

При выборе дачи для постоянного проживания важно в первую очередь обращать внимание не на внешнюю отделку дома, а на фундаментальные качества.

Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT.

«Дом должен быть капитальным, построенным из качественных материалов, с надежным утеплением стен, кровли и фундамента. Хороший теплый контур — это основа комфорта и экономии на отоплении в зимний период», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что выбирать стоит здание из кирпича, газобетона или бруса. При этом важно, чтобы дом был возведен с соблюдением всех строительных норм.

Самым важным аспектом при выборе загородного жилья Чаплин назвал проверку инженерных систем. По его словам, электропроводка должна быть рассчитана на повышенные нагрузки, также критичны вопросы отопления и водоснабжения. Необходимо понять, можно ли подключиться к магистральному газу и насколько надежна система очистки воды. Также важно изучить инфраструктуру поселка: проверить доступность транспорта и важных социальных объектов. Кроме того, стоит тщательно изучить юридические аспекты сделки, включая регистрацию дома в установленном законом порядке.

