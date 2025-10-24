Эксперт по недвижимости рассказала о тренде на съемное жилье

Россияне не стремятся приобретать квартиры, чтобы иметь возможность путешествовать по другим странам.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила инвестор, собственник агентства недвижимости Мария Лехто.

«Есть некий тренд на то, чтобы не покупать своё жильё, а снимать, чтобы можно было менять место жительства, не привязываться к одному месту. Это идёт из Европы. Особенно молодое поколение хочет полгода тут пожить, там полгода пожить и переехать в другую страну. Это связано с желанием гибкости, мобильности. То есть тренд на то, чтобы пожить в разных городах, странах».

Ранее эксперт предложил распространить налоговый вычет на арендаторов жилья. Эта мера побудила бы людей заключать официальные договоры, отметил генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов.