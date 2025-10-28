Доля «Семейной ипотеки» сократится

Выдачи "Семейной ипотеки" после изменения ее условий сократятся незначительно, считают представители банков. Семей, которые оформляли по два льготных кредита сразу, - не так много.

Накануне Минфин объявил об изменении условий "Семейной ипотеки". Льготные кредиты можно будет рефинансировать, продлевается повышенное возмещение банкам за их выдачу, а с февраля 2026 года разрешено будет оформлять только один кредит на семью. Сейчас иногда оформляется один кредит на мужа и еще один - на жену.

Запрет на оформление двух льготных ипотечных кредитов супругами приведет к умеренной корректировке спроса на "Семейную ипотеку", но не окажет существенного влияния на общий объем ипотечного рынка, считает руководитель дирекции развития ипотечного кредитования "Альфа-Банка" Анастасия Якупова.

"В настоящее время доля клиентов, оформляющих две льготные ссуды в одной семье, невелика - не более 5-7% от всех заемщиков, использующих "Семейную ипотеку". Поэтому ожидаемое снижение доли программ с господдержкой в общем объеме выдач будет минимальным - в пределах 1-2 процентных пунктов", - говорит эксперт.

Из возможных рисков можно отметить временное снижение активности в сегменте новостроек и некоторую корректировку среднего чека сделки, так как часть клиентов будет пересматривать свои планы по покупке второй недвижимости, считает Якупова. Однако этот эффект будет краткосрочным и не приведет к структурному спаду на рынке.

"Основной позитивный эффект изменений - повышение адресности господдержки: государственные средства будут направлены на большее количество семей, а не на повторное субсидирование одного домохозяйства. Кроме того, новая схема оформления через созаемщиков сделает процесс более прозрачным с точки зрения учета льготных кредитов и снизит административную нагрузку", - отмечает она.

Сейчас семьи, имеющие ребенка до 7 лет, а также с детьми-инвалидами, могут оформить "Семейную ипотеку" дважды - сначала на одного, а потом на второго родителя, если позволяют финансовые возможности, говорит заместитель председателя правления "Абсолют Банка" Антон Павлов.

"Таким образом, клиенты имели возможность приобрести вторую квартиру по льготной ставке с инвестиционной целью или для последующей передачи третьим лицам, так как использование жилья после покупки никак не регламентируется и не отслеживается. По сути дела такая возможность была своеобразной лазейкой в социальной программе, которая позволяла семьям с маленьким ребенком не только улучшить собственные жилищные условия, но и воспользоваться преимуществами льготного кредитования с целью получения дополнительной выгоды", - поясняет он.

Маловероятно, что данное изменение существенно повлияет не объемы выдач, считает Павлов: в большинстве случаев все-таки оформляется одна ипотека на одну семью. При этом супруги выступают созаемщиками, чтобы увеличить совокупный доход и получить требуемую сумму для покупки квартиры.

"Доля тех, кто оформлял на семью две "Семейных ипотеки", на рынке невелика. Потенциально сокращение может составить 5-10% от объема выдач", - говорит эксперт.

Более важное изменение, по его мнению, это сохранение до конца года повышенного возмещения банкам для компенсации недополученных доходов.

"В настоящее время многие участники программы вынуждены из-за сокращения процентных доходов повышать требования к заемщикам для сохранения маржинальности продукта. Сокращение возмещения могло привести к уменьшению выдач ввиду низкой рентабельности продукта. Сохранение же условий позволит банкам не сокращать кредитование по госпрограмме", - говорит Павлов.

Главный аналитик "Совкомбанка" Анна Землянова отмечает, что заемщики также получили возможность снизить рыночную составляющую ставки по комбинированной ипотеке.