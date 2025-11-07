Жилье под Москвой подорожало на 101 процент

За последние пять лет новостройки в Подмосковье подорожали на 101 процент. О росте цен более чем в два раза рассказали аналитики компаний «Метриум» и MR, пишут «Известия».

Сейчас, по данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Подмосковья достигает 205 тысяч рублей, а в 2020 году показатель был на уровне 102 тысяч рублей.

«Подмосковье за последние годы по уровню жизни существенно приблизилось к Москве. Здесь строится множество станций МЦД, МЦК и даже метро, крупные транспортные развязки, масштабные социальные и рекреационные объекты, реализуемые в рамках частно-государственного партнерства», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В Москве в 2025 году средняя стоимость «квадрата» в новостройках достигает 475 тысяч рублей. Пять лет назад он стоил в среднем 274 тысячи рублей — на 73 процента меньше. Получается, под Москвой жилье дорожает на 28 процентных пункта быстрее, чем в самой столице.

Эксперты пояснили, что покупатели выбирают подмосковные проекты на фоне улучшения транспортной доступности и из-за более низкой стоимости.

«Квадратный метр в новостройках Московской области сейчас стоит в среднем в 2,3 раза дешевле, чем в Москве. Но разрыв постепенно сокращается. Пять лет назад средняя цена «квадрата» в подмосковных комплексах была в 2,7 раза ниже, чем в столичных. Следовательно, приобретение ликвидного жилья в Подмосковье гарантирует клиентам как экономию, так и хорошую капитализацию», — пояснил управляющий партнер MR Алексей Годованец.

Ранее стало известно, что около 66 процентов квартир в новостройках Москвы стоят более 20 миллионов рублей. При этом доля объектов в столичных новостройках дешевле 10 миллионов рублей составляет лишь 4 процента.