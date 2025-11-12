Названа цена самой дорогой хрущевки в России

Стоимость самой дорогой хрущевки в России, доступной для покупки на данный момент, оценили в 28,95 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте со ссылкой на экспертов рынка недвижимости назвал ТАСС.

Речь идет о «трешке» с балконом, расположенной в Москве в районе Хорошево-Мневники в доме 1963 года постройки. Площадь лота — 58 квадратных метров. Известно, что в квартире выполнен косметический ремонт, а высота потолков в ней составляет три метра.

На втором месте в списке самых дорогих хрущевок оказался объект в Петроградском районе Петербурга — за его покупку попросили 17,3 миллиона рублей. Новому владельцу достанется трехкомнатная недвижимость метражом 74,4 «квадрата» в доме 1959 года постройки серии 1-506. Среди особенностей лота — высокие потолки, толстые стены, а также хорошая тепло- и шумоизоляция.

Замкнула тройку переделанная из «трешки» в «двушку» хрущевка в Петропавловске-Камчатском в районе Авангард. Приобрести квартиру площадью 47,4 квадратных метра удастся за 16,89 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что самую маленькую комнату в России продают за 3,5 миллиона рублей. Речь идет о помещении площадью шесть квадратных метров в пятикомнатной квартире в столице.