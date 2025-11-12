Описана квартира мечты зумера

При выборе жилья «зумеры» проявляют особую требовательность к организации пространства. Какие критерии важны для молодых покупателей, выяснили аналитики жилого направления консалтинговой компании CORE.XP. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как показывает статистика, «зумеры» отдают предпочтение гибким планировочным решениям: в 30-40 процентах случаев поколение Z приобретает «евродвушки», студии и однокомнатные квартиры с продуманным зонированием. Для покупателей, только вышедших на рынок, важно, чтобы в квартире была просторная кухня-гостиная и отдельная рабочая зона, ведь чаще всего молодежь работает дистанционно. Жилплощадь, согласно ожиданиям «зумеров», должна иметь хорошую звукоизоляцию и устойчивый интернет. Еще привлекательнее в их глазах выглядит жилой комплекс с коворкингом, отмечают в компании.

Одним из важнейших критериев выбора является наличие в квартире smart-функций. В своем доме поколение Z хочет иметь умные замки и систему дистанционного управления с мобильного телефона для отопления, освещения, водоснабжения, сигнализации и видеонаблюдения. Также, по мнению такого покупателя, в квартире должны быть встроенные датчики, умные розетки и удлинители. Важны для них и системы хранения — встроенные шкафы и кладовые. Вдобавок в ЖК покупатель ожидает видеть пункты приема посылок, постаматы и велопарковки. «Зумеры» ценят экологически чистые стройматериалы и энергосберегающие технологии.

Также при выборе жилплощади «центениалы» учитывают, есть ли поблизости кофейни, продуктовые магазины, пункты выдачи, фитнес и точки быстрого питания. Для современного покупателя развитая инфраструктура в районе равноценна наличию крупного торгового центра по соседству, пояснили аналитики. В равной степени «зумера» интересует наличие поблизости прогулочных зон, велодорожек и зеленых маршрутов. Несмотря на то, что молодежь активнее пользуется каршерингом и средствами индивидуальной мобильности, близость к станциям метро для них не менее важна, чем для других поколений.

Большое отличие «зумеров» заключается в том, что они предпочитают искать объекты не через агентства недвижимости, а через интернет. Вместо живых просмотров они скорее оценят лот через рилс, 3D-тур или отзывы в соцсетях. Для многих из них важно не только владение объектом, но и возможность его сдачи в аренду и субаренду.

