Разработан чек-лист приемки дома после строительства

Чек-лист приемки нового деревянного дома разработала Ассоциация деревянного домостроения (АДД). Это поможет заказчикам получать качественные строения, а строителям - не страдать от потребительского экстремизма. Кроме того, этот сегмент рынка может стать прозрачнее для банков, что активизирует их интерес к выдаче ипотеки на строительство загородных домов.

© Российская Газета

Методические рекомендации по сдаче-приемке строительных работ малоэтажных жилых домов (стандарт организации, или СТО) устанавливают четкие правила приемки индивидуальных жилых домов, возведенных с использованием деревянных конструкций и материалов, пояснили в АДД. В документе учтены действующие нормативы строительства, представлен минимальный, но достаточный перечень документированных процедур контроля при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).

В разделах стандарта описана приемка фундаментов, стен, крыши, перекрытий, дверей и окон, инженерных коммуникаций. Его использование требует определенных знаний процесса и документации, так что, скорее всего, приемку нужно будет все же проводить со специалистом в этой сфере. Однако СТО может послужить ориентиром для заказчика - на какие работы обратить внимание. Допустим, при проверке окон нужно проверить их на отсутствие повреждений и дефектов, на размещение оконного блока по поперечному сечению, на качество лицевой поверхности сливов, откосов, подоконника, заполнение монтажных швов, устройство наружного гидроизоляционного и внутреннего пароизоляционного слоев, установку оконного слива и герметизации примыканий. Это может проверяться как визуально, так и с помощью инструментов.

В АДД рассчитывают, что рекомендации помогут компаниям создавать собственные стандарты организаций. Каждая строительная компания отрасли может применять положения СТО, адаптируя под свою технологию. Соблюдение подрядчиками правил в процессе строительства на всех его этапах даст заказчику уверенность в качестве и, следовательно, обеспечит ликвидность и ремонтопригодность его дома, строителям - крепкую базу в спорных ситуациях, считают разработчики СТО.

"Качество строительства - это не рекламный слоган, а сложный выверенный процесс, который включает не только соотношение цены качественных строительных материалов и сроков строительства, но и многоуровневую систему функционирования компании: от формата коммерческого предложения и проработанности сметы на объект до наличия грамотного договора и приложений к нему с описанием технологии строительства, формами актов и чек-листов на проверку этапов возведения и многим другим", - отмечает гендиректор АДД Анна Фукс.

Потребители будут уверены в качестве строительства, а подрядчики при возникновении спорных ситуаций смогут ссылаться на эти рекомендации, подтверждая качество своего продукта, поясняет гендиректор компании-разработчика СТО "Сертификация домов, материалов и комплектующих", кандидат технических наук Светлана Кирютина.

АДД предполагает ежегодно обновлять документ, учитывая реальный опыт участников рынка и новые кейсы строительства.

Разработка отраслевого СТО на приемку деревянных домов - это прорыв в нормативной документации на деревянные дома для всех участников рынка деревянного домостроения, считает гендиректор компании "ДДМ", сопредседатель правления АДД Вера Вавилова. Документ дает компаниям управляемое качество продукта на выходе, понятные правила для команды, технадзора, контрольных органов и самое главное - спокойствие для заказчиков.

Раньше покупатель дома не знал, как принимать построенный объект у строителей, мог попасть под влияние некомпетентных экспертов, которые по разным причинам вводили его в заблуждение и заставляли попусту волноваться. Теперь же у него есть понятный документ, определяющий качество сдаваемого объекта. По новому СТО можно спросить с подрядчика и добиться выполнения стандартов качества по понятному всем нормативному документу, объясняет Вавилова. Документ - огромное достижение и большая ценность для всех игроков рынка - от покупателей до подрядчиков, банков, судов, технадзора и пр.

Вопрос разработки подобного СТО назрел уже достаточно давно, потому что потребитель должен понимать, какой продукт он получает, что в конечном итоге у него будет, говорит главный инженер компании "Норвекс", директор по научно-техническому развитию АДД Владимир Стоянов. Он должен иметь возможность контролировать сдачу каждого этапа без особого вникания в нюансы строительных технологий. И застройщик должен себя контролировать и иметь доказательства того, что он строит качественно, это минимизирует риски обращения по гарантии. "Отчасти это должно лечь в основу подготовки технадзора к приемке работы, - добавляет Стоянов. - Если будет иметься такой специалист со стороны, допустим, заказчика, то он должен понимать, что он должен контролировать".

"Понятно, что достаточно сложно сделать универсальный документ, который бы учитывал все нюансы и тонкости каждой технологии деревянного домостроения, потому что этих технологий на рынке - огромное количество, - говорит эксперт. - Поэтому документ носит унифицированный характер, но это может являться достаточно сильной базой для договора, где в рамках управления техзаданием, приложения к договору может быть отражен целый ряд пунктов из данного стандарта организации".

СТО может также содействовать очищению рынка от "черных" и "серых" строителей, считает Стоянов. Потребитель будет понимать, насколько серьезный подход у компании, к которой он обратился, если в ее документах четко оговаривается, что она работает по данному стандарту, есть выдержки из стандарта, чек-лист приемки этапов строительства. Пока бывает, что "шабашники" создают договор на коленке, строят некачественно, а от этого страдает вся отрасль, отмечает эксперт. У потребителя складывается негативное мнение о деревянном домостроении - он считает, что были использованы некачественные материалы, в России не умеют строить и т. д. Хотя по сути ему лишь неправильно собрали сруб. "Надо просто обращаться к правильным компаниям. Работа в рамках данного СТО будет одним из таких показателей, свидетельствующих, что компания заранее декларирует серьезный и ответственный подход к строительству".