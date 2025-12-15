Назван способ остановить «эффект Долиной»

Верховный суд России обязан встать на сторону покупателя в деле с квартирой Ларисы Долиной. Такое мнение в интервью RTVI высказал член ЦК КПРФ, бывший депутат Саратовской облдумы, оппозиционный блогер Николай Бондаренко.

Изменение решения по делу Долиной-Лурье в пользу последней политик считает задачей минимум. Как подчеркивает Бондаренко, хоть в России и не действует прецедентное право, судьи принимают во внимание решения своих коллег по схожим делам. Однако решение по делу артистки оказалось несправедливым: добросовестную покупательницу оставили как без денег, так и без жилья при том, что она соблюла все нормы права.

Но большее удивление у политика вызвало не решение суда, а приглашение певицы в рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья.

«Эксперта нашли! Вот это я понимаю! Вот это работа попрет в гору!» — негодует Бондаренко.

Напомнил он и о предложении присудить Долиной награду за помощь в выявлении проблемы с жилищными аферистами в России. «За что? У меня нет сомнений, что именно ее привилегированное положение сыграло свою роль, и благодаря этому она нашла правду в суде. За что ее награждать?» — возмутился политик.

Именно независимость судов Бондаренко считает задачей максимум в этом вопросе.

«Мы видим, что судебная власть сегодня очень сильно оторвана от народа. Она не зависит от народа. Судьи назначаются пожизненно», — заявил собеседник RTVI.

Политик считает необходимым отказаться от назначения судей сверху и ввести всеобщие открытые выборы с постоянной ротацией на должности. Народное голосование, по мнению Бондаренко, станет лучшей мотивацией для честной работы судей.

Ранее стали известны новые подробности в деле Долиной-Лурье. Как сообщается, перед подписанием договора о продаже артистка обсуждала, какое имущество она передаст покупательнице квартиры. После некоторых раздумий Долина попросила оставить себе пианино и стул к нему.