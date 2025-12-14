Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогая квартира на вторичном рынке Москвы стоит 3,7 миллиарда рублей. Об этом рассказали аналитики компании Kalinka Ecosystem в беседе с «Известиями».

По их словам, недвижимость располагается в Пресненском районе столицы, ее площадь составляет 620 квадратных метров.

Отмечается, что подобные объекты рассчитаны на ценителей истории и уникальности объекта. Кроме того, ценность подобным лотам добавляет местоположение, панорамные виды на четыре стороны, выход на собственную террасу и камины. При этом внутренняя отделка в таких квартирах, как правило, не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что московскую квартиру оперной певицы, уехавшей из России, выставили на продажу. Недвижимость продают за 200 миллионов рублей. Квартира, сделанная по индивидуальному проекту, идет в комплекте с великолепным видом на набережную и гостиницу «Украина».