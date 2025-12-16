Российские власти готовятся поддержать стройиндустрию

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступило с инициативой о продлении на 2026 год специального моратория для застройщиков. Эта мера, предложенная в рамках антикризисного пакета, предусматривает приостановку взыскания с компаний неустоек за нарушение сроков сдачи объектов и некачественное строительство, пишет «Коммерсант».

Согласно соответствующим документам, предлагается продлить действие отсрочки исполнения судебных решений по выплатам, вступивших в силу до 2023 года, а также разрешить рассрочку по штрафам, начисленным в 2024-2025 годах, вплоть до 2027 года. Источники, близкие к кабмину, подтверждают одобрение данной меры.

В Минстрое подчеркивают, что цель инициативы — поддержка строительной отрасли в условиях сложной экономической ситуации и падения спроса на жилье. Однако проект вызвал серьезные разногласия.

Позиция Минстроя была оспорена Министерством финансов и Министерством экономического развития, а Министерство юстиции высказало мнение, что такие существенные меры поддержки требуют принятия отдельного федерального закона. При этом подчеркивается, что разногласия урегулировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мораторий, впервые введенный в 2020 году для смягчения последствий пандемии, уже неоднократно продлевался. По данным на июнь 2025 года, более половины (54,2%) новостроек сдаются с задержкой, а общее число проектов с перенесенными сроками достигло 19%, затронув интересы 132 тысяч дольщиков. Сумма невыплаченных по их искам компенсаций превысила 100 миллиардов рублей.