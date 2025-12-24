Россиянам назвали лучшее время для покупки жилья

Приобретать недвижимость в России выгоднее всего, когда наблюдается сезонный спад активности покупателей. Лучшее время для этого россиянам назвал гендиректор онлайн-агентства недвижимости Welcome24 Михаил Клименков в разговоре с «Известиями».

Риелтор напомнил, что, в соответствии с данными Росреестра, пик спроса на жилье в стране фиксируется в период с сентября по ноябрь.

«Например, в октябре 2025 года в Москве было зарегистрировано на 16,6 процента больше сделок, чем в сентябре. В то же время минимальная активность наблюдается в январе-феврале, а также в летний период — с июня по август», — поделился информацией он.

Таким образом, продолжил Клименков, в эти зимние и летние месяцы у граждан есть возможность купить квартиру с ощутимой скидкой, так как из-за низкого спроса продавцы на вторичном рынке снижают цены на 10-15 процентов, чтобы ускорить продажи. В то же время осенью спрос достигает пика, а цены растут, поэтому возможности для торга минимальны, уточнил он.

Между тем, пояснил эксперт, на «первичке» сезонность выражена не так явно, поскольку на него сильное влияние оказывают банковские программы и акции застройщиков, которые обычно запускаются именно во время спада — зимой и летом. При этом вместо скидок покупателям предлагают бонусы — например, рассрочки, сниженные платежи по ипотеке в первые годы либо акции на отделку. Однако, подчеркнул специалист, запуск льготных программ по жилищным кредитам может на время повышать спрос и не только в период сезонных пиков.

«Оптимальными периодами для покупки квартиры с точки зрения цены и возможности торга являются январь-февраль и июль-август, когда низкий спрос дает покупателям преимущество», — подытожил собеседник газеты.

