В городах-миллионниках вырос спрос на новостройки

В ноябре спрос на новостройки в городах-миллионниках России вырос на 38,4% в годовом выражении, до 27,5 тыс. квартир. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервиса «Пульс продаж новостроек».

© Газета.Ru

Лидером роста стал Омск, где продажи выросли почти втрое (330 сделок). Существенный рост продемонстрировал и Ростов-на-Дону с увеличением более чем в два раза (2 тыс. сделок).

В Санкт-Петербурге прирост в ноябре составил 15,2% (3,4 тыс. сделок), в Москве — 13,3% (7,9 тыс. квартир).

По словам директора по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федора Ушакова, рост является эффектом отложенного спроса: покупатели, которые ранее ожидали стабилизации, в данный момент готовы к сделкам. Коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов добавил, что часть клиентов переложила в недвижимость денежные средства с завершившихся вкладов.

Директор блока продаж ГК А101 Владимир Колесников назвал дополнительным стимулом грядущие изменения в программе семейной ипотеки. С 1 февраля будущего года семья сможет взять только один льготный кредит. При этом, отметил Колесников, даже при сокращении государственных программ доля ипотечных сделок в 2026 году останется значительной — около 50–60%.