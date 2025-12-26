Росреестр посчитает пострадавших от "эффекта Долиной"

Росреестр не видит необходимости внесения изменений в законодательство для защиты покупателей жилья в ситуациях с "эффектом Долиной". Однако и ускорять регистрацию сделок с недвижимостью из-за случаев мошенничества не будет. В ближайшее время ведомство попробует подсчитать, сколько таких случаев произошло в стране. Об этом рассказали на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС руководители Росреестра.

В законодательстве всего хватает, чтобы разрешать подобные споры, это показало и рассмотрение спора Долиной и Лурье в Верховном суде, отметил статс-секретарь - замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий. Инициатив разрабатывается много, но поправки могут быть минимальны, считает он. В частности, одна из инициатив - о том, что при признании сделки недействительной нужно определять порядок исполнения решения, квартира не может возвращаться, если не вернули деньги. Это справедливо, считает Бутовецкий.

По его мнению, здесь нужна работа не в законодательной плоскости, а в том, чтобы выстроить правильную правоприменительную практику.

"Мы надеемся, что в ближайшее время Верховный суд тоже выпустит постановление Пленума ВС или обзор судебной практики на эту тему", - сказал он.

Кроме того, проблема не массовая, подчеркнул он.

"Нам нужно перестать пугать население, что это какое-то глобальное явление. Есть какие-то эпизоды, когда есть пострадавшие граждане, но это ни в коем случае не носит никакого массового характера", - сказал Бутовецкий.

Озвучиваются различные цифры, но официальных сведений ни у кого нет. В ближайшее время Росреестр в сотрудничестве с многофункциональными центрами (МФЦ) попытается выявить реальное количество таких случаев.

Рынок недвижимости из-за дела Долиной не рухнул, подчеркивают в ведомстве. В ноябре 2024 года Росреестр зарегистрировал 127 тыс. сделок с жильем, а в ноябре этого года даже больше - 136 тыс.

Тем не менее Росреестр обновил рекомендации о правилах безопасности для граждан, которые планируют продавать или приобретать недвижимость. Как рассказала замруководителя Росреестра Людмила Лилина, главный способ защиты своих прав и недвижимости - внесение в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода права, прекращения права без личного участия владельца. В этом случае никакие заявления, поданные по доверенности, Росреестром рассматриваться не будут. В этом году за три квартала в ЕГРН было внесено более миллиона таких записей, и это вдвое больше, чем в 2024 году. Заявления о проведении сделок в электронном виде, напротив, рассматриваются Росреестром лишь в случаях, когда владелец подал письменное согласие на это. Если согласия нет, то электронная сделка не пройдет. "Важно помнить, что через портал "Госуслуги" сделки с недвижимостью не совершаются, - подчеркнула Лилина. - Поэтому, если вам звонит сотрудник Росреестра и предлагает зайти на "Госуслуги" и вообще продать недвижимость, незамедлительно кладите трубку. Можно еще сообщить в правоохранительные органы".

Покупателю, продолжила представитель Росреестра, важно изучить историю объекта. Для этого можно заказать выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) об интересующей квартире. В ней можно посмотреть, кто собственник, один ли он, есть ли ограничения на сделки с объектом (арест, запреты, ипотека), не признан ли владелец недееспособным. Проверить выписку можно через официальный сайт Росреестра, сканировав QR-код. Можно заказать также выписку о переходе прав на объект. Если владельцы часто менялись, это повод насторожиться. Важно попросить продавца предъявить подлинники документов, можно проверить на сайте службы судебных приставов, нет ли у него долгов, изучить, нет ли в отношении него дела о банкротстве.

"Обращайте внимание на то, что вы подписываете. И попросите, пожалуйста, своих родственников внимательно за этим смотреть, особенно лиц старшего возраста, поскольку именно данная категория населения является легкой добычей для мошенников", - подытожила Лилина.

Вместе с тем Росреестр из-за мошенников не будет продолжать сокращение регистрации сделок. Сейчас, отметил руководитель ведомства Олег Скуфинский, регистрация прав проходит в среднем за полтора дня, кадастровый учет - за 1,7 дня. К 2030 году была цель сократить срок до одного дня. Но с учетом текущей ситуации на рынке срок два дня является оптимальным, считает Скуфинский. С учетом необходимости проведения правовой экспертизы, взаимодействия с МФЦ, нотариусами срок, по его мнению, точно сокращать не надо. В то же время при необходимости клиенты могут гарантированно провести регистрацию прав в течение суток, но это услуга за дополнительную плату (двойной размер госпошлины).