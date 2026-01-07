Риелтор спрогнозировал цены на недвижимость в 2026 году

Цены на недвижимости в 2026 году будут расти, но очень мизерными темпами, считает основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Своим прогнозом с россиянами специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Цены будут расти ниже, чем инфляция. Соответственно, это от 0,2 до максимум 1 процента ежемесячно», — рассказал Апрелев.

При этом специалист добавил, что к осени 2026 года может возобновиться рост спроса, который приведет к увеличению цен. По его словам, это произойдет в том случае, если ключевая ставка снизится процентов до 12, а ипотечная ставка вернется на уровень ниже 16 процентов.