Столичный рынок жилья бьет рекорды

Сильнее всего в Москве подорожали новостройки в массмаркете. По информации bnMAP.pro, в декабре средняя цена квадрата в проектах «эконом» и «комфорт» превысила 406 тысяч рублей, рост почти 25% год к году. При этом средняя цена предложения квартиры в этом сегменте увеличилась почти на 42%, до 21 млн рублей.

О причинах такого стремительного роста стоимости жилья рассказывает основатель компаний «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова:

«Это связано с тем, что было уменьшение количества строящихся объектов, потому что застройщики при такой высокой ставке не могли продолжать проектное финансирование своих объектов. Весь год у нас раскручивалась единственная ипотека — семейная ипотека. Возможность воспользоваться до 1 февраля льготами, которые сейчас есть, была очень заманчива. По Москве так и шло: 6%, 12 млн рублей. И каждый из родителей мог взять ипотеку — две ипотеки шло на семью. И это очень вымывало массовый сегмент комфорт-класса. Вот он и подорожал, потому что на него был спрос. Мы видели, как девелоперы, которые работали в этом сегменте, по 100 квартир реализовывали за месяц».

По оценке bnMAP.pro, квадрат в московских новостройках бизнес-класса тоже прилично подрос, почти на 16% в 2025 году. И теперь средняя цена метра превысила 580 тысяч рублей.

А московские квартиры бизнес-класса уже как-то не очень вписываются в семейную ипотеку. Но их все равно покупали. Во многом это инвестиционный спрос. Продолжает риелтор, эксперт рынка недвижимости Александр Харыбин:

Александр Харыбин риелтор, эксперт рынка недвижимости:

«Действительно, цены на недвижимость очень сильно выросли, и далеко не все завязано на льготную ипотеку. Сейчас в первую очередь неопределенность толкает вверх, а также наличие денег. Неопределенность, потому что фондовый рынок лежит на дне, каких-то других ощутимых, твердых активов, кроме золота, серебра, практически и нет. Но это тоже зачастую цифровые активы. Хочется людям чего-то потрогать. Квартиры сейчас дают какую-то уверенность в завтрашнем дне, они сохранятся в любом случае. Поэтому люди покупают. Соответственно, из-за этого в первую очередь цены растут в Москве, а не из-за льготной ипотеки. Льготной ипотеки там почти не осталось, там только «семейка», которая сейчас немножко задрала цены на комфорт-класс. А больше ничего и нет. И семейную ипотеку уже прикрывают. Все равно вторичку выкупают хорошо, а там нет никакой льготной ипотеки уже давно. Цены растут и на вторичку, и на новостройки. Причина одна — наличие денег у людей и неопределенность, которая заставляет людей вкладывать в какие-то твердые, ощутимые активы».

Тут, конечно, интересно сравнить доходность инвестиций. Если брать бизнес-класс, то покупка такой квартиры в московской новостройке в январе 2025-го была менее выгодной, чем размещение денег в банке на 12 месяцев под 20% годовых. Но к концу прошлого года ставки по годовым депозитам опустились ниже 15%. И еще неизвестно, покажет ли московский рынок недвижимости такой же хороший рост, как и в прошлом году. Продолжает управляющий партнер «Калинка Russia» Виктория Григорьева:

Виктория Григорьева управляющий партнер «Калинка Russia» «На мой взгляд, все-таки цены будут несколько стагнироваться на проекты, которые уже находятся в строительстве. Мне кажется, что мы преодолели основные проблемы с заменой строительных материалов — были проблемы с доставками в проектах, которые вышли на рынок и в которые были заложены импортные отделочные материалы. Мы уже видим снижение ключевой ставки. Это отразится на ставке по ипотеке. Ставка все-таки будет приближаться, на мой взгляд, к более комфортным значениям. Безусловно, есть и затоваривание сегодня, учитывая прошлый сложный год. Я считаю, что с точки зрения цен рынок будет все-таки вести себя более сдержанно, не будет такого ощутимого роста».

Год назад многие эксперты не ожидали сильного роста московского рынка жилой недвижимости в условиях запредельных ставок по рыночной ипотеке. Некоторые даже говорили о стагнации, однако реальность оказалась совсем иной. Что касается наступившего 2026 года, то рост спроса на жилье в Москве может ускориться по мере снижения ставки ЦБ. То есть люди начнут выходить из депозитов и перекладываться в квадратные метры. Что, конечно, повлияет на цены. Но сегодня аналитики не спешат давать ориентиры по возможному росту стоимости столичного жилья в этом году.