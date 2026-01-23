Россиян призвали не тянуть с покупкой квартир

Цены на квартиры продолжают расти, и с рынка быстро уходят ликвидные варианты. Не тянуть с принятием решения призвала желающих купить жилье россиян руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина, пишет «Газета.ru».

По прогнозам специалистки, на вторичном рынке сильнее всего подорожают ликвидные квартиры с современным ремонтом в хороших районах и домах с развитой инфраструктурой.

«В целом стоимость недвижимости может увеличиться примерно на 10 процентов», — подчеркнула Нигматуллина.

Юрист посоветовала потенциальным покупателям жилья присмотреться к Новой Москве — в том числе к районам Коммунарка и Внуково. Там сейчас активно развивают инфраструктуру и улучшают транспортную доступность. Так, запланированное на 2027 год открытие станции «Десна» может повысить стоимость жилья на дополнительные 10-20 процентов. Аналогичная динамика ожидает районы, где запланировано открытие новых станций и веток метро.

Ранее новостройкам в России предсказали подорожание до 50 процентов. Столь резкий рост цен на жилье может произойти при введении обязательных параметров отделки для всех проектов.