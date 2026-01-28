Россияне массово расторгают сделки в новостройках

В 2025 году в России было расторгнуто 14,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на сумму 155 миллиардов рублей.

По данным «ДОМ.РФ», это составило около 3% всех сделок в сфере новостроек за год, сообщает ИА DEITA.RU.

Количество и объем расторжений достигли максимума за последние пять лет: в прошлом году россияне отменили ДДУ на сумму 91 миллиард рублей, что составляет 1,9% от общего объема продаж. В 2023 году эти показатели были значительно ниже — 65 миллиардов рублей или 1,3%.

В «ДОМ.РФ» полагают, что рост числа расторгнутых сделок связан с расширением программ рассрочек и ипотечных кредитов по высоким ставкам, что вызвало дополнительные сложности для застройщиков и покупателей.

Всего в 2025 году в России было продано около 25,6 миллиона квадратных метров первичного жилья — это на 1% больше по сравнению с предыдущим годом. Общая стоимость продаж превысила 5,2 трлн рублей, увеличившись на 11% за год.