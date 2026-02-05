В Центробанке отметили ухудшение качества ипотечных программ

Банк России планирует провести обследование ипотечных кредитов, чтобы выявить причины ухудшения их качества. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, ЦБ проводит обследование с целю изучения качества кредитов, подходящих под различные типы ипотечных программ. В качестве одной из целей работы также называется «оценка системных кредитных рисков за первый квартал 2026 года». Так, согласно оценкам ЦБ, по итогам прошлого года объем просроченной задолженности по ипотеке вырос более чем вдвое — до 205,4 млрд руб. с 94,9 млрд руб., зафиксированных в конце 2024 года.

В регуляторе также уточнили, что обследование запланировано на период с февраля по апрель. Планируется также проанализировать качество рыночной и льготной ипотеки.

До этого крупнейший российский застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 млрд руб. Взамен акционеры готовы предоставить правительству пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа».

Ранее в России одобрили идею депутатов ввести «немецкую» ипотеку.