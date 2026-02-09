Россиянам раскрыли способы сэкономить на аренде квартиры

Снять квартиру дешевле всего можно в периоды, когда у собственников есть риск простоя, и они охотнее идут на торг. Способы сэкономить на аренде жилья назвал россиянам генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев, пишет «Газета.ru».

Так, выгоднее всего заниматься поиском съемной жилплощади с 20 декабря до начала февраля, в конце апреля и с конца июня по конец июля, рассказал риелтор.

«В эти периоды часть арендодателей готова снижать цену, поскольку простои могут составлять от двух недель до месяца, и для собственника это — прямые потери», — пояснил Медведев.

Другой способ сократить расходы на аренду — выбрать правильный баланс между ценой и качеством жизни. Арендные ставки будут ниже для вариантов, которые дальше от центра, у которых хуже ремонт и меньше комнат.

При этом предложения сильно дешевле рынка могут быть связаны с рисками — у квартиры могут быть скрытые проблемы или сдавать ее может мошенник.

Ранее россиянам стало сложнее сдать в аренду ипотечную квартиру. Банки теперь обязывают заемщиков согласовывать использование жилья в качестве источника дохода.