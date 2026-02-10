Цукерберг собрался поселиться в «бункере миллиардеров»

Американский миллиардер Марк Цукерберг хочет приобрести недвижимость в престижном районе Майами, известном как «бункер миллиардеров». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации говорится, что миллиардер пополнит ряды сверхбогатых людей, переехавших во Флориду — штат с нулевым подоходным налогом. Цукерберг заинтересовался недвижимостью на искусственном острове Индиан-Крик в заливе Бискейн. Именно это место известно как «бункер миллиардеров».

The Wall Street Journal отмечает, что американский бизнесмен приобрел особняк у Питера Канкро — основателя американской сети быстрого питания Jersey Mike's. Его площадь составляет около восьми тысяч квадратных метров.

