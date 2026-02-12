Назван неожиданный плюс роста цен на жилье

Незначительный рост цен на жилье положительно влияет на строительную отрасль.

Плюс удорожания недвижимости назвал вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко, передает ТАСС.

«Плановый, даже немножко превышающий инфляцию рост цен на жилье, особенно если он сопровождается ростом качества этого жилья, это не так плохо, это привлекает инвестиции в экономику, в отрасль», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что такое удорожание жилья является естественным экономическим процессом.

Федорченко добавил, что серьезное падение цен, в свою очередь, может привести к негативным последствиям. Он привел в пример ипотечный кризис в США, который начался по этой причине.

«Большинство граждан, я думаю, не очень хотят, чтобы цены на их квартиры, которые есть, падали», — отметил специалист.

Ранее Федорченко назвал ставку Центробанка, которая поможет оживить покупательский спрос на рынке жилья. По его словам, для этого ставка должна опуститься до 10 процентов.